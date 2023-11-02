Yalı Çapkını dizisine flaş transfer. Yıldız oyuncu kadroya katılıyor

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Sevcan Yaşar dahil oluyor. Yaşar, dizide Pelin'in dayısı Şehmuz'un eşlerinden birini oynayacak.

Yalı Çapkını dizisine flaş transfer. Yıldız oyuncu kadroya katılıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde heyecan her geçen gün artıyor.

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Diziye Pelin'in dayısı Turgut Tunçalp'in canlandıracağı Şehmuz karakterinin eşlerinden birini de Sevcan Yaşar oynayacak.

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İKİ EŞİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pelin'in dayısı Şehmuz eşleri ve sağ kolu Cemil'le birlikte geliyor. Dizide Şehmus'un Aysel ve Sinem ismindeki eşlerinden birine Sevcan Yaşar hayat verecek.

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Başarılı senaristler Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizide Şehmuz'un gelişi hem Korhan'lar hem de Pelin ve annesi için ilginç olayların yaşanmasına neden olacak. Dizinin eski karakterlerinden gazeteci Taylan da diziye geri dönecek.

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