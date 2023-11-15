Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni projesi belli oldu

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Fuat rolüyle seyirci karşısına çıkan Doğukan Polat’ın yeni dizi projesi belli oldu.

Yalı Çapkını’nın Fuat’ı Doğukan Polat’ın yeni projesi belli oldu

Doğukan Polat yeni dizi projesi için el sıkıştı. Geçen sezon Yalı Çapkını’nda Fuat rolüyle seyirci karşısına çıkan Polat “Ağlayan Gelin” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1’de yayınlanacak olan dizi Bozdağ Film imzalı… Yıldız Aşanboğa’nın yöneteceği dizide Doğukan Polat, “Ünal” rolüne hayat verecek.

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Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı dizide Doğukan Polat kötü adamı canlandıracak ve ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Başrol kadın oyuncu arayışı süren dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek rol alacak.

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