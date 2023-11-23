Yalı Çapkını'nın Ferit'i ve Seyran'ı aslında bakın kim olacakmış. Hikayeyi beğenmeyip reddetmiş

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını’nında aslında Seyran ve Ferit rolü için başka isimlere teklif gittiği ortaya çıktı. O isimlerden birinin de senaryoyu beğenmeyip teklifi reddettiği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını'nın Ferit'i ve Seyran'ı aslında bakın kim olacakmış. Hikayeyi beğenmeyip reddetmiş

Star TV'de cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle reyting rekorlarıyla dikkat çekiyor.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi, başarılı kadrosu, 'Gerçek hayattan uyarlanmıştır' uyarısı ve dikkat çekici senaryosu sebebiyle çok geniş bir kitleye adını duyurdu.

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Sosyal medyada da sahneleriyle çok konuşulan Yalı Çapkını dizisi hakkında ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşırttı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nda asıl Seyran ve Ferit için bambaşka isimlere teklif gitmiş.

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İddiaya göre; söz konusu rollerin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den daha önce Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'a teklif edildiği ancak bu iki ismin teklifi kabul etmediği söyleniyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, dizinin senaryosunu beğenmeyip değişiklikler yapılmasını istemiş. Senaryoda değişiklikler yapılmasına rağmen Ulusoy, dizinin hikayesini beğenmemiş ve veto etmiş.

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