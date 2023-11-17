Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, sosyal medya paylaşımında sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kahraman sık sık paylaştığı pozlarla ilgi odağı oluyor.

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Ünlü isim son paylaşımında sevgilisi ile pozlarını paylaştı. Sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kahraman’a adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Buçe Buse Kahraman paylaşımına "Sen geldin benim deli köşemde durdun" notunu düştü. Güzel oyuncunun takipçileri "Enişte çok şanslı", "Çok mutlu ol", "Maşallah size" yorumlarında bulundu.

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