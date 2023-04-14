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Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu eşiyle nasıl evlendiklerini anlattı

Star'ın çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda "İfakat" karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu eşi İbrahim Utku Başyazıcı ile Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda eşiyle nasıl evlendiklerini ilk kez anlattı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:23
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Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu eşiyle evlilik hikayesini anlattı

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu eşiyle nasıl evlendiklerini anlattı
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NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu Yalı Çapkını'ndaki İfakat rolüyle çok konuşulan Gülçin Santırcıoğlu oldu. Ünlü oyuncu programa eşi İbrahim Utku Başyazıcı ile birlikte katıldı. 

"NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE EVLENDİK!"

Evliliklerinin 10'uncu yılında olan çifti, senarist arkadaşları Kaş'ta tanıştırmış, o dönemi ünlü oyuncu Bambaşka Sohbetler'de şu cümlelerle anlattı: "Havada da niyetimde, ne sevgili ne aşk yoktu. Tatilim devam ederken, ikinci lokasyon olarak Kaş'a geçtim, arkadaşım Özge arkadaş grubunu anlattı doktor var, mühendis var gel çok güzel vakit geçirirsin, ben önce dedim ki 'Biz bir mühendisle ne konuşacağız Özge?' İşte biz böyle tanıştık ve sonra Utku 10 gün sonra bana taşındı. Evde çok konuşuruz, sohbet ederiz... İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendik."

"REYTİNGLERİN SETTE, REELDE BİZİ ETKİLEYEN BİR TARAFI YOK"

Ceyda Düvenci'nin Yalı Çapkını'nın başarısı ve reyting başarısına değinmesi üzerine "Reytinglerin sette bizi etkileyen bir tarafı yok" diyen Gülçin Santırcıoğlu, İfakat rolü için de ilk kez konuştu. Santırcıoğlu "Ağır tepkiler almıyorum, 'nefret ediyorum senden'i duyuyorum, 'kadına da hak verelim'i de görüyorum. İfakat çok yalnız bir kadın ve evin içinde ulaşabileceği tek flört Orhan, evet yapmamalı, hayattan alacaklı olduğunu düşünen insanlar daha can alıcı olabiliyorlar. Ne etik, ne de doğru. Bizim de oyuncu olarak anlatmamız gereken yer siyahla beyazın arası... Sonsuz iyilik beni sıkıyor; sonsuz iyi, herkes ona aşık, kahraman o, en doğrusu o... İyi yazılmış bir kötüyü izlemeyi tercih ederim...” dedi. 

"DEPREMDE DOSTLARIMA ULAŞAMADIM"

Büyük Kahramanmaraş depremi için duyduğu acıyı da kelimelere döken ünlü oyuncu "Yandık yıkıldık... Kafamı toparlamaya çalışıyorum, düşüyorum. Mesleki olarak her şehirde bazen bir yıl, bazen 2 yıl kalıyoruz; orada dost olduğum insanlara ulaşamadım. Kaybına dair bile ulaşamadım..." dedi.


 

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