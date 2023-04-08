Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu kapak oldu. Hedefini açıkladı

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı birçok projeye imza atan Afra Saraçoğlu, Harper's Bazaar dergisinin bu ayki konuğu oldu.

Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dergiye röportaj veren Saraçoğlu “İşim gereği çok okumayı ve çok gezmeyi seviyorum. Maalesef yoğunluğumdan dolayı şu sıralar gezmeye vakit ayıramasam da yeni insanlar tanımaya ve onların hikayelerini dinlemeye bayılıyorum. Karakterlere ruh verirken, bu süreçten besleniyorum. İşin büyüleyici tarafı benim için bu" dedi.

Fotoğrafçı Emre Güven'in çektiği karelerde yer alan oyuncu "En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak” dedi.

Oyuncu dergi için verdiği karelerde doğal makyajıyla dikkat çekti.