Yandaşlıkta otorite olan Cem Küçük çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiyenin ne zaman yatacağını açıkladı

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışan emeklinin gözü, gelecek açıklamaya çevrildi.

Gazeteci Cem Küçük, milyonlarca kişinin beklediği soruya canlı yayında açıklık getirdi. Küçük, iktidarın çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL’yi ne zaman yatıracağını açıkladı.

TGRT Haber’de sabah programı sunan Cem Küçük, “İkramiyelerde çalışan, çalışmayan ayrımı vardı. Şimdi o ayrım yok. Çalışan emekliler de ikramiyelerini alacaklar.” diyerek, çalışan emeklilere ikramiyelerin önümüzdeki hafta yatırılacağını belirtti.

28-29 ARALIK'TA YATIRILACAK

Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere ve çiftçilere 5 bin TL'lik ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırıldığını aktaran Cem Küçük, çalışan emekli vatandaşlara da 28-29 Aralık’ta 5 bin TL'lik ikramiyelerinin yatırılması planlandığını ifade etti.

4 MİLYON 689 BİN KİŞİ YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.