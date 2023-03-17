İki ülke iki farklı kurtarma. Türkiye'de itfaiye hortumu, Amerika'da helikopter

Şanlıurfa'daki sel felaketinden bir gün sonra Los Angeles'ta yaşanan selde de benzer görüntüler yaşansa da kurtarma çalışmalarında kullanılan yöntemlerin farklılıkları dikkat çekti.

Sel felaketiyle mücadele eden Şanlıurfa ve Los Angeles'taki kurtarma yöntemleri sosyal medyada paylaşılan video üzerinden karşılaştırıldı.

Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda akıntıda sürüklenen vatandaş yüzerek sel sularından kurtulurken itfaiye hortumuyla yukarıya çekildi.

Ertesi gün Los Angeles'tan gelen görüntülerde ise akıntıda mahsur kalan adamın helikopter yardımıyla kurtarıldığı görüldü.

İki kurtarma operasyonu arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu.