Sergen Yalçın yakalanmamak için arka kapıdan taksiye binerek kaçtı. Yanındaki kadın arkadaşı dakikalarca direksiyon başında bekledi

Habertürk'ün haberine göre; Sergen Yalçın, Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıdı. Mekândan bir kadın ile çıkmak için valeden otomobilini isteyen Yalçın, basın mensuplarını fark edince içeri girdi.

Otomobilin gelmesi üzerine Sergen Yalçın'ın yanındaki kadın, direksiyon koltuğuna geçti ve dakikalarca eski futbolcuyu bekledi.

Kendisini bekleyen kadının yanına gitmeyen Sergen Yalçın, daha sonra mekânın arka kapısından taksiye binerek oradan ayrıldı.

Öte yandan Sergen Yalçın, yaklaşık 2 yıl önce Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşamıştı.