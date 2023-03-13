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  • Sergen Yalçın yakalanmamak için arka kapıdan taksiye binerek kaçtı. Yanındaki kadın arkadaşı dakikalarca direksiyon başı

Sergen Yalçın yakalanmamak için arka kapıdan taksiye binerek kaçtı. Yanındaki kadın arkadaşı dakikalarca direksiyon başında bekledi

Sergen Yalçın, Kuruçeşme'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Yanındaki bir kadını dakikalarca direksiyon başında bekleten eski futbolcu, gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:16
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Yanındaki kadın arkadaşı dakikalarca direksiyon başında bekledi. Sergen Yalçın yakalanmamak için taksiye binerek kaçtı.

Sergen Yalçın yakalanmamak için arka kapıdan taksiye binerek kaçtı. Yanındaki kadın arkadaşı dakikalarca direksiyon başında bekledi
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Habertürk'ün haberine göre; Sergen Yalçın, Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıdı. Mekândan bir kadın ile çıkmak için valeden otomobilini isteyen Yalçın, basın mensuplarını fark edince içeri girdi.

Otomobilin gelmesi üzerine Sergen Yalçın'ın yanındaki kadın, direksiyon koltuğuna geçti ve dakikalarca eski futbolcuyu bekledi. 

Kendisini bekleyen kadının yanına gitmeyen Sergen Yalçın, daha sonra mekânın arka kapısından taksiye binerek oradan ayrıldı.

Öte yandan Sergen Yalçın, yaklaşık 2 yıl önce Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşamıştı.

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