Yanlış mı düşünüyorum yoksa?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılının ilk sekiz ayında, bütçesinin yüzde 82’si olan 29,9 milyar lira harcamış.

Oysa:

İçişleri Bakanlığı 28,1…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 22,8…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 19,9…

Kültür Bakanlığı 11,8…

Ticaret Bakanlığı 11,1 milyar lira harcamış.

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Nasıl ama?

Ne yapmış, nasıl olmuş da DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) bakanlıklardan daha çok harcama yapmış olsun?

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Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı her ne yapıyorsa, yaptığı işler yukarıdaki bakanlıkların harcamalarından çok daha fazla oluyorsa, o başkanlığın bütçe harcamaları şeffaf, anlaşılır, kabul edilebilir, israf, gereksizlik ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıklanmalı değil midir?

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Hoş, esas olan ise kendilerine bütçe tahsis edilen en alttan en üste kadar bütün birimler, harcamaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır da hani nerede?

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Diyanet’in, camilerden verilen vaazlar, minberde okutulan hutbeler çoğu zaman cemaati, istenilen oranda etkilemiş olabildiklerini düşünemiyorum.

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Oysa camilerde verilen vaazlarda en çok cehennem…

Cehennem ateşi…

Kadınlar ve onların örtünmeleri…

Korku ve korkmaktan söz edilirse, bu durumda insanın Allah’a olan imanı ne kadar gelişir, nasıl iyi bir Müslüman olunur, olunur mu, o konuda emin değilim.

Bu tür vaazlarla cami cemaatinin olumlu yönde etkilenebileceğini hiç sanmıyorum.

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Ayrıca da camiler ve Kur’an kursları vatandaş desteği ile yapılır…

Kurban Bayramı’nda kimi vatandaşımız kurbanlarını, hatta kurban derilerini Diyanet’e bağışlar ve onların satışından da gelir elde edilir.

Kendilerine vergilerinden toplanan paralardan da -ciddi miktarda- bütçe ayrılır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl o kadar yoğun çalışmış, projeler üretmiş olmalı ki -henüz yılın sekiz ayındayken- bütçesinin yüzde 82’si harcanmış olsun.

Harcanmış olsun da nerelere harcanmış, bir de o açıklanmış olsaydı, diyorum.

Şeffaflığa örnek olma bakımından müthiş bir rol model olmuş olurdu.

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Bana -bakanlıklarla kıyaslansın ya da kıyaslanmasın- ülkenin yarınlarına dair, maddi ve manevi gelişmişliklerine çok fazla katkı yaptığını sanmadığım için bir yurttaş olarak bu bütçe bana çok gibi görünüyor.

Hani keşke:

Dini…

Hakkı ve hukuku

Dürüstlüğü…

Eşitlik ve adalet ilkesi içerisinde hayata katabilse…

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Ayrıca da; “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyen Peygamber Efendimizin, o güzel ahlakını ülkemizde temsil ediyor olduğuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı da bütçesinin nerelerde harcandığını hiç olmazsa üstlendikleri bu ‘Güzel Ahlak İlkesi’ nedeniyle açıklamaları gerekir, diye düşünüyorum.

Yanlış mı düşünüyorum yoksa?