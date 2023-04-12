Alişan sessizliğini bozdu. ''Yanlışlıkla olmuştur''

Geçtiğimiz günlerde Alişan’ın eşi Buse Varol’a bir sosyal medya kullanıcısı eleştiri dolu bir yorum yazmıştı.

Şarkıcının annesi Suzan Tektaş’ın bu sözleri beğenmesi çok konuşulmuştu. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Alişan “Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur. Beğeni ya da yorum kısmı ile ilgilenmez. Kardeşim Selçuk vefat ettiğinden beri zaten evden çıkmıyor. Mezarlıktan eve, evden mezarlığa gidiyor. Huzurlu ve mutluyuz” dedi.

‘KUMBARALARI AÇTIK’

Burak adında bir oğlu ve Eliz adında bir kızı olan Alişan “Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Çok zor” diye cevap verdi.

Alişan gülerek “Burak kura ile bir okul kazandı. Sevindik ama sonra kumbaraları açtık” dedi.

Oğlunu eğitim için yurtdışına göndermeyi düşünmediğini söyleyen Alişan “Futbolcu olacağım diyor. Arda Güler hayranı. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor” diye konuştu.



