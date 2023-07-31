Yapay zeka yarışı su kaynaklarını kurutuyor. Google tek başına 21 milyar litre su kullandı

Teknoloji devleri yapay zeka teknolojileri için yarışa girmiş durumda. Çevreci teknolojiler ürettiklerini iddia eden dev şirketler, su savaşlarının konuşulurken yapay zeka çalışmaları kapsamında kurdukları dev veri merkezlerini soğutmak için kullandıkları su miktarı ile dikkat çekti.

Google, internet teknolojilerinden yapay zekaya, çeşitli alanda yeni projeler geliştirirken su tüketimini de hızla artırıyor.

Teknoloji devinin 2023 Çevre Raporu'nda şirket, bir yıl içinde 21 milyar litre su kullandığı ortaya çıktı. 2021'deki su tüketim oranı ise bundan yüzde 20 oranında daha azdı.

SUYUN BÜYÜK BİR KISMININ İÇME SUYU OLACAK KADAR TEMİZ

Uzmanlar tüketimdeki bu artışı yapay zeka alanındaki yeni ürünlerine bağlıyor. Örneğin Google'ın sohbet botu Bard, yılın başlarında kullanıma açılmıştı. Yapay zekalı sohbet botlarının çevresel maliyetinin ve özellikle su tüketiminin epey fazla olduğu biliniyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Zira bu algoritmaları büyük verilerle eğitmek, muazzam miktarda enerji ve ayrıca teknolojik sistemleri soğutmak için de çok miktarda su gerektiriyor. Bu suyun büyük bir kısmının içme suyu olarak kullanılacak kadar temiz olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar iklim krizi ve sıcak hava dalgalarından kaynaklanan kuraklığın giderek artacağını, yakın gelecekte su savaşlarının bile çıkabileceğini vurgularken, teknoloji şirketlerinin her yıl milyarlarca galon su tüketmesi tepki çekiyor.

"HAVA SOĞUTMALI TEKNOLOJİ"

Insider'ın aktardığına göre durum o kadar kötüye gidiyor ki Google'ın, ABD'nin Arizona eyaletinde kurmayı planladığı veri merkezi, bölgedeki su kıtlığı nedeniyle "hava soğutmalı teknolojiye" geçti.

Google'ın raporunda ise bir yıl boyunca kullanılan tatlı suyun yüzde 82'sinin kuraklık çekmeyen bölgelerden alındığı savunuldu.

Öte yandan büyük miktarda su tüketimi yalnızca Google'ın sorunu değil. Sosyal medya devi Meta ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI da veri merkezlerini çalışır durumda tutmak için çok büyük miktarlarda su tüketiyor.

Uzmanlara göre bu, son dönemde kızışan yapay zeka yarışının ardındaki ciddi bir maliyet. Örneğin Meta'nın en güncel yapay modeli Llama 2'nin, su tüketimini önceki modele kıyasla ikiye katladığı tahmin ediliyor.

Google'dan bir sözcü, Gizmodo'ya verdiği röportajda, "Su tüketimindeki artış ticari büyümeden kaynaklandı" dedi.