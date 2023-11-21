Yapı ruhsatı verilen bina sayısında büyük artış

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 arttı.

KAYNAK: AA
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 24,9, daire sayısı yüzde 35 ve yüz ölçümü yüzde 21,7 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 39,1 milyon metrekare olurken bunun 21 milyon metrekaresinin konut, 10 milyon metrekaresinin konut dışı ve 8,1 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 25,3 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 3,5 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 14,9 ve yüz ölçümü yüzde 14 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 23,7 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 13,5 milyon metrekaresini konut, 5,1 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 17,1 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,5 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.

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