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Diziyi bırakan Savcı Pars'tan gönderme. Yargı'nın senaristinin intikamı acı oldu

Yargı'nın etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın sağlık raporu sunarak apar topar diziden ayrılması büyük yankı uyandırmıştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 18:30
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Yargı'nın senaristinin intikamı acı oldu. Diziyi bırakan Savcı Pars'tan gönderme

Diziyi bırakan Savcı Pars'tan gönderme. Yargı'nın senaristinin intikamı acı oldu
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Yargı son yılların en sevilen dizilerinin başında geliyor. Ülkemizin en başarılı senaristlerinden Sema Ergenekon’un yazdığı diziden savcı Pars’a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın ayrılması çok konuşuldu.

Ak’ın sağlık sorunları ve  deprem korkusu nedeniyle ailesiyle beraber olma isteğini gerekçe gösterip diziden ayrılma kararı Sema Ergenekon ve depremde Hatay’da akrabalarının büyük kısmını kaybeden, buna rağmen işine ara vermeyen eşi Uğur Aslan’ın tepkisine neden olmuştu.

 

Mehmet Yılmaz Ak’ın geçen cuma yaptığı paylaşım bu duruma tepki olarak algılandı. Ak, klinik psikolog Beyhan Budak’ın şu sözlerini yayınladı:

“Kimse kimsenin acısının bekçisi değildir. ‘Benim acım seninkinden daha fazla’ demek, ne acı çekene ne de bu cümleye muhatap olana iyi gelir… Herkesin acısı bireyseldir ve bir diğeriyle kıyaslanamaz. Sen de benim çektiğim gibi ve aynı şekilde acı çekeceksin demek zorbalıktır..”

Öte yandan hikâyeyi savcı Pars’a göre kuran ve oyuncunun aniden ayrılığı üzerine yazdıklarını çöpe atmak zorunda kalan Sema Ergenekon Pars karakterine tüyler ürperten bir ölüm yazdı. Pars’ın korkunç cinayeti sadece bu hafta değil, önümüzdeki haftalara da damga vuracak.

 

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