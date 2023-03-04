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  • Mehmet Yılmaz Ak'ın ‘Yargı'dan ayrılık sebebi ortaya çıktı. Yapımcı açıkladı

Mehmet Yılmaz Ak'ın ‘Yargı'dan ayrılık sebebi ortaya çıktı. Yapımcı açıkladı

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisinde Savcı Pars karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılık nedeni belli oldu.  

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:26
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İzleyici şok olmuştu! Mehmet Yılmaz Ak'ın ‘Yargı’dan ayrılma nedeni belli oldu

Mehmet Yılmaz Ak'ın ‘Yargı'dan ayrılık sebebi ortaya çıktı. Yapımcı açıkladı
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde şok ayrılık yaşanmıştı. Projede Savcı Pars karakteriyle beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılması seyircileri şok etmişti.

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin yapım şirketi Ay Yapım açıklama yaptı. Yapım şirketi Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını açıkladı. 

Ay Yapım, "Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 

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