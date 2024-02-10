Yaprakları kaynatılıp içilince şeker hastalarına şifa saçıyor. İşte o ot

Doğal besinler, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Bu besinler arasında mucize etkisiyle tanınan ulmus otu da dikkat çekiyor.

ULMUS OTU NEDİR?

Karaağaçgiller familyasına ait, kışın yapraklarını döken, ormanlık alanlarda yetişen bir ağaç türüdür. Yaprakları kısa saplı ve kenarları dişli olan ulmus otunun salkımlı çiçekleri vardır. Odunu kalitelidir. Tıpta kabuklarından yararlanılır.

FAYDALARI

Ağrı kesici özelliği vardır. Yara ve bere gibi cilt hasarlarını iyileştirir. Yaprakları kaynatılarak içildiğinde kan şekerini düşürür.

NASIL KULLANILIR?

Günde 4 defa 800-1000 mg kabuk veya 0,5-2 gr kabuk parçacıklarından hazırlanan çaydan 2-4 bardak içmek önerilir. Yara iyileşmesi için: Açık, kronik veya diyabete bağlı yaralar ve yatak yaraları gibi durumlarda kullanılır.