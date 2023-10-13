İsrail'in çocukları öldürmesini savundu. Sözcü TV canlı yayınında skandal sözler

Editör: Serhat AĞA

İsrail ile HAMAS arasında 1 hafta önce çıkan savaş tüm şiddetti ile devam ediyor. Abluka altında olan Gazze’ye ne yakıt ne elektrik ne de su verilmiyor.

Savaşın çıktığı andan itibaren bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de gündemin ana maddesi Filistin oldu.

Bölgeden anlık gelişmeler ve askeri uzmanların her akşam yer aldığı TV programlarında dün akşam Sözcü TV’de skandal anlar yaşandı.

Gündem Özel yayında görüşlerini almak için programa alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak Filistin’de süren savaş ve İsrail’in katliamını “Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?” ifadeleri ile meşrulaştırmaya çalıştı.

Skandal sözler sonrasında Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve Serap Belovacıklı, Cohen’e sert sözler ile tepki gösterdi.

İsmail Saymaz, Cohen’e, “Barbarlığı Netanyahu bile sizin kadar normalleştirmedi” ifadelerini kullandı.

Söz konusu program sosyal medyada gündem olurken, İsrailli Öğretim üyesi çokça tepki topladı.