Yardım diye yollanan malzemeleri utanmadan satmaya başladılar. Yakalayın bu adamları

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Felaketin üstünden 22 gün geçerken AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Dünyanın gündemine oturan deprem afetinde, Türkiye’de herkes tek yürek olarak mücadele başlattı. Deprem bölgelerindeki çalışmalar sürerken, depremzedeler de oluşturulan yaşam alanlarına yerleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllüler de yardım çalışmaları için seferber oldu.

YARDIMLARLA İLGİLİ SKANDAL

Gazeteci Vedat Yenerer de sosyal medya hesabından, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

PARKTA SATMAYA BAŞLADILAR

Yenerer, Mersin’de depremzeler için toplanan malzemelerin stoklanarak satılmaya başlandığını açıkladı.

“BU BİR İHBARDIR”

Yenerer paylaşımında, “Bu bir ihbardır.. Mersin Pozcu'da, Mavi Boncuk parkında milletin yardım diye yolladığı malzemeleri stoklayanlar şimdi utanmadan satmaya başladılar..” ifadelerini kullandı.