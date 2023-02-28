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Enkazdan 62'nci saatte çıkarılan Cihan hayatını kaybetti 

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, bir binanın enkazından 62 saat sonra çıkarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak'ın hayatını kaybettiği belirtildi

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:44
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12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti 

Enkazdan 62'nci saatte çıkarılan Cihan hayatını kaybetti 
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Galatasaray Kulübü,  Adıyaman'da, bir binanın enkazından 62 saat sonra çıkarılan Cihan Emir Parlak’ın, tedavi gördüğü Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız"

İki bacağını kaybeden Parlak'ın ölüm haberi, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından şu sözlerle duyuruldu:

"Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak’ın, Vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…"
 

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