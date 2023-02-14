Depremzedelere yardım tırı kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, depremin yaşandığı Malatya bölgesine yardım malzemesi götüren Okan Y. yönetimindeki 67 ZG 933 plakalı tır, Karabük-Eskipazar yolu Kayıköyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, ağaca çarparak durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören diğer sürücüler olayı ekiplere haber verirken, olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)