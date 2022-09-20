20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'Yargı' dizisinin yargıcı Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı

'Yargı' dizisinin yargıcı Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı

Yargı dizisiyle oyunculuk hayatının zirvesini yaşayan Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi Burcu Denizer'le birlikte lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:29
Takip Et

'Yargı' dizisinde oynadığı yargıç rolü ile hayranları artan Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

'Yargı' dizisinin yargıcı Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı
+
Aa
-

Yargı dizisi yeni yayın döneminde  ekranlara bomba gibi döndü. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi 2'nci sezonun ilk bölümüyle yine izleyenlerden tam not aldı. 

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilmişti fakat geçtiğimiz günlerde Deniz'in Kaan Yıldırım ile el ele görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Bu kez de Kaan  Urgancıoğlu lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi. Urgancıoğlu uzun zamandır aşk yaşadığı Zeynep Oymak'tan ayrılmıştı. Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi  Burcu Denizer'le ilk kez kameralara yansıdı. 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.