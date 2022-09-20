'Yargı' dizisinin yargıcı Kaan Urgancıoğlu yeni sevgilisi ile kameralara yansıdı

Yargı dizisi yeni yayın döneminde ekranlara bomba gibi döndü. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi 2'nci sezonun ilk bölümüyle yine izleyenlerden tam not aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilmişti fakat geçtiğimiz günlerde Deniz'in Kaan Yıldırım ile el ele görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Bu kez de Kaan Urgancıoğlu lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi. Urgancıoğlu uzun zamandır aşk yaşadığı Zeynep Oymak'tan ayrılmıştı. Yakışıklı oyuncu yeni sevgilisi Burcu Denizer'le ilk kez kameralara yansıdı.