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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz serumla sete çıktı

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle sevilen Pınar Deniz, setten sete koşturmaktan yoruldu. Virüsü de kapan oyuncu, makyaj odasında serum alıp sete çıktı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:11
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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz makyaj odasında serum alıp sete çıktı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz serumla sete çıktı
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Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, setten sete koşturmaktan yorgun düştü. Son dönemde hasta olduğunu belirten oyuncu, sete ise ara vermedi.

Son olarak Yargı dizisi için Kapadokya'da kamera karşısına geçen Deniz, makyaj odasında serum alırken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

"TURP GİBİYİM"

Pınar Deniz, "Merak eden arkadaşlarım turp gibiyim. Salgından nasibimi alıp aralık ayını hastalıkla geçiriyorum o kadar. Buna da şükür" diye yazarak, beyaz kalp emojisi koydu.

Sözlerine devam eden Deniz, şöyle konuştu: "Setten sete koşturmaktan bazen yorgun düşsem de işimi çok seviyorum."

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