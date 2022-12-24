Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz serumla sete çıktı

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, setten sete koşturmaktan yorgun düştü. Son dönemde hasta olduğunu belirten oyuncu, sete ise ara vermedi.

Son olarak Yargı dizisi için Kapadokya'da kamera karşısına geçen Deniz, makyaj odasında serum alırken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

"TURP GİBİYİM"

Pınar Deniz, "Merak eden arkadaşlarım turp gibiyim. Salgından nasibimi alıp aralık ayını hastalıkla geçiriyorum o kadar. Buna da şükür" diye yazarak, beyaz kalp emojisi koydu.

Sözlerine devam eden Deniz, şöyle konuştu: "Setten sete koşturmaktan bazen yorgun düşsem de işimi çok seviyorum."