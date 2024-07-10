Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerine verilen cezaları onayladı.

Kararla birlikte Adnan Oktar’a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası ve örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.

HAKLARINDAKİ SUÇLAR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlatılan davada, Oktar ve örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi gibi suçlardan cezalandırıldılar.

Oktar, suçlarından dolayı toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yönetici konumundaki Oktar, diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutularak toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bin 17 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar dahil olmak üzere 4'ü tutuklu, 42'si firari toplam 72 şüpheli yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna gibi 13 şüphelinin birçok kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel taciz", "Basit cinsel saldırı", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" gibi suçlardan bin 938'er yıldan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 59 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2.5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, bu grup içindeki 27 şüphelinin "Nitelikli cinsel saldırı" ve 8'inin ise "Cinsel taciz" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası alması istenmiş. İddianame ayrıca, suçtan zarar gören sıfatıyla dokuz bankayı da içermektedir.