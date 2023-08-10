Yargıtay'dan emsal karar: Evde evcil hayvan beslemek yasak mı?

Yargıtay, evde evcil hayvan besleyen milyonlarca kişi için niteliğinde karar verdi. Evde kedi köpek beslemek yasak mı? İşte o kararın detayları...

Yargıtay'dan emsal karar: Evde evcil hayvan beslemek yasak mı?

Salgın döneminde evde bakılan hayvan sayısı arttı. Kalkan kısıtlamalarla iş yerlerine ve okullara dönüş sonrası, köpek saldırısı ve havlaması şikayetleri arttı. Son dönemde pek çok tartışma yaşanmasına neden olan evde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek konusunda Yargıtay çok konuşulacak bir emsal karara imza attı.

Aydınlık’tan Baran Akkaya’nın haberine göre, özellikle pandemi döneminde binalarda evcil hayvan besleyen kişilerin sayısında rekor artış yaşanmış ve bu nedenle komşular arasında anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Özellikle de komşular arasında gürültü şikayetleri yaşanırken konu hakkında merak edilen soruları İstanbul Barosu Avukatı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu yanıtladı.

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'KÖPEK HAVLAMASI' ŞİKAYETİYLE AÇILAN DAVADA EMSAL KARAR

Yargıtay'ın emsal kararına neden olan dava 10 yıl önce açıldı. Köpek havlaması şikayetiyle açılan ve köpeğin tahliyesinin istendiği dava İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 2014'te reddedildi.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi üzerinden kararı temyiz eden komşunun talebi üzerine bir üst mahkeme kararı bozdu.

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'HAYVAN BESLENEMEZ' KARARI BİNANIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNDE UYGULANABİLECEK

İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18'inci Hukuk Dairesi’ni haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Böylece yönetim planında 'hayvan beslenemez' yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye nedeni olarak da kullanılabilecek.

Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.

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APARTMANDA KEDİ KÖPEK BESLEMEK YASAK MI?

Avukat Kalafatoğlu evcil hayvanı olan kişileri ev almadan ya da kiracı olarak taşınmadan önce uyararak "Bir siteden ev ya da apartman dairesi satın almadan ya da kiralamadan önce mutlaka o yerin yönetim planında hayvan beslenmesiyle ilgili yasak olup olmadığına bakmak gerekir. Bu hususla ilgili olarak emlakçıların ya da mal sahiplerinin; ‘Her dairede zaten hayvan var’ gibi söylemlerine itibar etmemek, mutlaka gidip tapu sicil müdürlüğünden yönetim planına bizzat bakmak gerekir.

Yönetim planında böyle bir yasak varsa da bu maddenin hukuka ve yasal mevzuata aykırılığından dolayı dava açılması doğru olur. Diğer başka bir yol da; yönetim planının “o yasak maddesinin” tüm maliklerin tamamının 4/5’ünün oyu ile değiştirilmesidir" diyerek yönetim planında yasak maddesi bulunuyorsa o binada evcil hayvan beslenemeyeceğini ifade etti.

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Yargıtay tarafından verilen yönetim planında yasak varsa bağımsız bölümde hayvan beslenemeyeceği yönündeki kararı da değerlendiren Avukat Kalafatoğlu "Mevzuatımızda, Anayasa’nın 90/son maddesi uyarınca yürürlükte olan Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi; 2004’te yürürlüğe giren ve 2021’de yeni düzenlemeler eklenen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu mevcuttur. Yine tarafı olduğumuz uluslararası sözleşme, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi bulunmaktadır. Kanun ile yapılması yasaklanan bir eylemin, yargı üzerinden gerçekleşmesini sağlama yönünde hareket etmek tüm hukuk sistemine aykırıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bütün bu yasal düzenlemeleri yok saymıştır. Yargıtay’ın yönetim planında yer alan bağımsız bölümlerde evcil hayvan beslenmesinin yasak olduğu şeklindeki maddeyi resen hükümsüz kabul etmesi gerekirdi. Hayvanın sadece varlığının yönetim planında yasaklanması nedeniyle tahliyesine karar verilmesi mümkün değildir" dedi. Yargıtay kararı ile ev sahibi ya da kiracı olsun bu ısrarını sürdüren kişilerin tahliye edilmesi cezası eleştirildi.

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