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Hollywood yıldızı Nicolas Cage üçüncü kez baba oldu

Geçtiğimiz yıl şubat ayında kendisinden 31 yaş küçük Riko Shibata ile nikah masasına oturan dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage (58), 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce 4 evlilik yapan Cage ve Shibata’nın kız bebekleri dünyaya geldi. Yıldız oyuncunun iki çocuğu arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:51
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:53
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Nicolas Cage üçüncü kez baba oldu! İki çocuğu arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Hollywood yıldızı Nicolas Cage üçüncü kez baba oldu
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Hollywood yıldızı Nicolas Cage, Japonya’da tanıştığı ve kendisinden 31 yaş küçük olan aşkı Riko Shibata ile geçen yıl dünyaevine girmişti Mutlu birliktelikleri devam eden Cage ve Shibata, bebeklerine kavuştu.

People Dergisi'ne konuşan çiftin temsilcisi, "Nicolas ve Riko, kızlarının doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Annenin ve bebeğin durumu iyi" ifadelerini kullandı.

İKİ ÇOCUĞU ARASINDA 31 YAŞ FARK OLDU

58 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda eski sevgilisi Christina Fulton'dan Weston (31) ve eski eşi Alice Kim'den Kal-El (16) isimlerinde olmak üzere iki oğlu var. Böylece Cage'in yeni dünyaya gelen bebeğinin, büyük ağabeyi ile arasında 31 yaş fark oldu.

DAHA ÖNCE 4 EVLİLİK YAPTI

Bir dönem meslektaşı Christina Fulton ile aşk yaşayan Nicolas Cage'in bu ilişkiden Weston Coppola Cage adında bir oğlu bulunuyor.

58 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, ilk evliliğini 1995 yılında oyuncu Patricia Arquette ile gerçekleştirdi. Ancak ikili, 2001'de boşanmıştı.

Ünlü aktör, daha sonra Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley ile 2002'de dünyaevine girdi. Ancak Cage ve Presley, iki yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Nicolas Cage, Kore kökenli Alice Kim ile 2004-2016 yılları arasında evli kaldı. İkilinin, Kal-El adında bir oğlu bulunuyor.

Cage, 2019'da Erika Koike ile evlenmişti. Ancak Nicolas Cage ve Erika Koike, nikah masasına oturduktan 4 gün sonra boşanmıştı.

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