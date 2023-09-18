Yaşı nedeniyle görevinden alınan Erdoğan'ın başdanışmanından açıklama: Cumhurbaşkanımız da çok genç değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 başdanışmanının görevine son verdi. Kimlerin bu listede yer aldığı açıklanmazken, başdanışmanlara bu değişiklik telefonla iletildiği öne sürüldü. İddialara göre, bu telefon görüşmelerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı gerçekleştirdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, çoğunluğu 65 yaş üstünde olan başdanışmanları arayan Kıratlı, "Yaşınız gereği istifa edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok genç değil. Kendisi çok genç olsaydı bize 'yaşlandı' diyebilirlerdi. Kendisi devleti idare ediyor. Ama belki de onu düşünüyorlardır. Kan lazımsa kan bulunur" dedi.

"TAZE KANA İHTİYAÇ VARDI"

Erdoğan'ın isminin gizli tutulmasını isteyen başdanışmanlarından biri, "Ortalıkta 15 kişilik bir liste dolaşıyor. Ancak yanlışlıklar var o listede. Görevden alınan bazı isimler artık çok yaşlıydı ve uzun süredir bu görevdeydiler. Bir oy düşüşü söz konusu. Taze bir kana ihtiyaç vardı ve bu hamle gerekliydi. Dahası, Cumhurbaşkanımız bu isimlerden aktif bir danışmanlık hizmeti alamadı" dedi.

"BAZILARI YENİ GÖREVLERE GETİRİLECEK"

"Görevden alınan isimlerin bazıları yeni görevlere getirilecek" diyen başdanışman, "Mesela istifa ettirilen Ayşenur Bahçekapılı, Turkcell Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Bazı isimler ise Kurultay sürecinde yeni görevlere getirilecek. Tüm bunların yanı sıra Külliye, tasarruf tedbirleri uyguluyor. Bu isimlerin istifa ettirilmesinin bir diğer nedeni de tasarruf" diye konuştu.

"SADECE 60 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE İSTİFA İMKANI TANINDI"

Görevden alındığı kesinleşen başdanışmanlar arasından yer alan eski gazeteci Mehmet Akarca da, "Daha önceden istifa etmemize izin verilmiyordu. Öyle istifa etmek kolay mı? Sadece 60 yaş ve üzerindekilere istifa etmesi için imkan tanındı. Telefonla arandık. Kibarca söylendi. Ancak beklemiyorduk" dedi. Akarca, görevine son verilen bazı isimleri hiç tanımadığını söyleyerek, "Kimler gitti, kimler kaldı bilmiyorum. Bazı danışmanları hiç tanımıyorum bile. Şuayıp Birinci mesela... Kim bu, bilmiyorum" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DA ÇOK GENÇ DEĞİL"

"İstifaya zorlanan isimler yaşlı isimler. Bir yenilenmeye, taze bir kana ihtiyaç vardı' deniyor. Sizce de öyle mi?" sorusuna Akarca, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok genç değil. Kendisi çok genç olsaydı bize 'yaşlandı' diyebilirlerdi. Kendisi devleti idare ediyor. Ama belki de onu düşünüyorlardır. Kan lazımsa kan bulunur. Memlekette kan bol. Ben kimsenin adamı değildim. 65 yaşından sonra genel müdürlük yaptırdılar bana. Cumhurbaşkanımız herkesi tanır, kimin ne olduğu bilir" ifadelerini kullandı.

"MESELE PARA DEĞİL"

"Tasarruf için sizlerin istifa etmesi istendiği iddiası var. Sizce de tasarruf mu mesele?" sorusuna ise Akarca, "Hayır hayır. Yüksel bir maaş ödenmiyordu. Mesele para değil. Makul bir maaş alıyorduk. Emekli maaşımın altında bir miktar alıyordum. Bizler para pul için çalışmıyorduk. Parayla ölçülecek bir iş değildi. Ancak şunu bilinmenizi isterim. Başdanışmanlık görevimiz son buldu. Ama başka kurullardaki görevlerimiz devam ediyor" diye yanıt verdi.

Görevden alındığı kesin olan isimler arasında hazırladığı bitkisel ilaçlarla tanınan Türkiye’nin yakından tanıdığı İbrahim Saraçoğlu, 2017- 2020 tarihleri arasında Muğla Valiliği görevlerinde bulunan ve 2020 yılında Cumhurbaşkanının imzaladığı kararla görevinden alınan Esengül Civelek de yer alıyor.