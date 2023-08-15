Erdoğan’ın başdanışmanı Hatay Arap yurdu diyen Halil Konakçı’ya sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen imam Halil Konakçı’ya "Hatay Arap şehridir” sözlerine rağmen sahip çıktı.

Erdoğan’ın başdanışmanı Hatay Arap yurdu diyen Halil Konakçı’ya sahip çıktı

Editör: Serhat Ağa

İmam Halil Konakçı skandal sözleriyle gündemden düşmüyor.

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla tepkilere neden olan imam Konakçı, geçtiğimiz günlerde bir vaazında Hatay'ı hedef almış, "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullanmıştı.

Bu sözler üzerine tüm Türkiye’den yoğun tepki alan Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral sahip çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminden önce AKP'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e de sahip çıkması akıllara geldi.

Saral, Konakçı’nın görüntüleri ortaya çıkan konuşmaları yapmadığını iddia etti ve Konakçı’dan Hocaefendi diyerek bahsetmesi ise dikkat çekti.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında “söylemediği sözlerden” vurgusu yapan Saral, şu ifadeleri kaydetti:

Diyanet İşeri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız.

Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı’nın her daim yanındayız.

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