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İslam Memiş gram altında olacaklar için tarih verdi. Yatırımcılar dikkat

Yılın son günlerine girilirken gram altın yükselecek mi düşecek mi sorusu yanıt arıyor. Piyasaların bir bileni İslam Memiş, gram altında önümüzdeki günlerde yaşanacakları açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:19
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Yatırımcılar dikkat: İslam Memiş gram altında olacaklar için tarih verdi

İslam Memiş gram altında olacaklar için tarih verdi. Yatırımcılar dikkat
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Finans analisti İslam Memiş'ten yıl sonu gram altın tahmini için yeni bir rakam geldi. Memiş, katıldığı programda vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. 

FOX TV'deki "Ekonomi Arası" programında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, “Şimdi ev alınmalı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Ev maliyetlerindeki fiyat artışını 2023 yılında da bekliyorum. Satışlarda düşüş var ama bu talep karşısında değil, insanların alım gücüyle alakalı. Konut kampanyası ve düşük faizli geleceğini düşünüyorum. Yine fiyatlarda da yükseliş bekliyorum. Sayın Bakan'a sordum geçen hafta böyle kampanya olacak mı diye, evet olacak dedi. Kişisel beklentim, konut fiyatlarında düşüş olmaz. Kredi kullanacaklarsa kredi tarafında yılın ilk çeyreğinde bir düşüş bekliyorum."

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, gram altında yıl sonu için sorulan soruya yanıt verdi. Memiş'in yorumları şöyle...

"RİSKLER DAĞITILMALI"
- “Mutlaka riskler dağıtılmalı. 2023 ilk çeyreğine kadar en azından. Enerji krizi var. Merkez bankalarının faiz artırma politikaları yılın ilk çeyreğine kadar devam edecek. Doların karşısındaki enstrümanların uzun vade için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Euro, sterlin, altın ve gümüş... 6 ay bekleyen için borsa da mümkün. Sepet mutlaka yapılmalı.”

KRİPTO PARA TAHMİNİ
- “Kripto para piyasasında bant aralıkları kırılamadı, bu baskılanma devam ediyor. Yasal düzenleme açıklamaları geliyor, bu 2023 ilk çeyreğinde gelirse ki bekliyorum, satış için fırsat verebilir. Şu anda belirsizlik var, yasal düzenleme yatırımcıları koruyor. Altyapı oluştuktan sonra piyasa yukarı yönlü hareket gösterebilir. Şu an net rakam vermek mümkün değil ama test ettiği seviyeleri görmesi muhtemel bir sonuç olabilir.”

ENFLASYON BEKLENTİSİ
- “Enflasyonun 2023 yarısına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Mümkünse borçlanmamamız ve nakitte beklememiz gerekiyor. Yılın yarısına kadar zorlu süreç beklemeliyiz. Bol tasarruf iyi olur.”

GRAM ALTINDA ZİRVE TAHMİNİ DEĞİŞTİ
- “Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları belirsizliği öteledi, altının onsu 1820'den 1780'e kadar geriledi. 1780 üzerinde pozitif beklentimiz devam ediyor. Gram altın TL'de de bozulma yok. Serbest piyasalarda 1088-87 aralığında. 1125 gibi bir rakam var karşımızda yıl sonu gram altında. Baskılanmalar altında yükselişi biraz öteliyor.”
 

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Çetin Karaşahin
17.12.2022 11:55
Israrla bu adamın haberini yapıyorsunuz, yatırımcılara zarar verdiğinizi düşünmüyor musunuz ?  
 
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