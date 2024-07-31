Yavaş’tan “Nas var” diyen Erdoğan’a çağrı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlıklardan toplam 3,5 milyar lira alacağı olduğu ortaya çıktı.

Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin SGK borçlarına haciz uygulayacaklarını açıklayan AKP kabinesinin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleri açıklayarak çağrı yaptı.

Yavaş diyor ki;

“Yıllarca çalışıp, her kuruşunu hak ettiği halde, insanca yaşamasına yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO’yu ve ASKİ’yi iflas ettirmek için 5 yıldır her şey denediler.

Ankara halkı bize engel olmak isteyenlerin suratına yüzde 60’ın üzerinde bir oyu adeta çarparak ders verdi. Ancak anlıyoruz ki ders almamışlar.

31.12.2023 sonunda borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 411 bin dolar azalmış. ANKAPARK gibi ucube paralar verilen mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi.

Eğer biz de onlar gibi suyu pahalı satsaydık şu anda 1,7 milyar dolar daha fazla gelir elde edecektik.

EGO biletleri yine 1 dolara satılmış. Hala 15 lira daha yeni 21 liraya çıkarıldı. Yarı fiyatına satıyoruz.

Sayın Bakan TV programında 2024 Mart ayı itibarıyla 1402 belediyenin 1307 tanesinin prim borcu bulunduğunu belirtti.

1402 belediyeden 975’i Cumhur İttifakı belediyeleridir.

Eskiden kalan borçları da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sırtına sarıyorlar.

Bu ne kadar adaletlidir ne kadar ahlaka uygundur?

2006 yılında SGK’ya prim borcu olan işverenlerin kamuoyuna açıklanacağını dair kanun yılda 2 defa açıklanır diyor.

2024’e kadar niye açıklamadınız?

Niye açıklamadığınızı biliyoruz.

Yandaş şirketlerden tahsil edemedikleriniz ortaya çıkacaktı, kendi belediyelerinizden tahsil edemedikleriniz ortaya çıkacaktı değil mi?

Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde yapılan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadı'ndan alacağımız var; ödemiyorlar.

Hazine satışlarından yüzde 10 pay verilmesi gerekirken, 171 milyon 609 bin lira yine alacağımız var. (Toplam 3,5 milyar lira alacağı var belediyenin- OU)

Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Eğer çok zor durumdaysanız faizleri silin, 1,5 ya da 1,7 milyarın tamamını ödeyeceğim.”

Değerli okurlarım,

Mansur Yavaş “Nas var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı harika bir şekilde yakaladı.

“Faizleri silin, mahsuplaşalım…”

2019 yerel seçim öncesi iftiralar atan, 2019- 2024 arası 5 yıl CHP’li başkanları belediye meclislerinde engelleyen AKP’ye 31 Mart 2024 yerel seçimde millet Osmanlı tokadı attı.

Evet Mansur başkan çok haklı çünkü ders almadılar.

AKP ikinci CHP birinci parti oldu.

Evet Mansur başkan çok haklı ilk Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Erdoğan’ın CHP’li belediyelere kurmak istediği mali kumpas da ters tepecek.

Tarih tekerrürden ibarettir.