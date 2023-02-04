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Nazan Öncel ölümü hatırlattı. Hayat bir karış etiketiyle paylaştı

Başarılı müzik kariyeri ve ünlü isimlere verdiği şarkı sözleriyle beğeni toplayan şarkıcı Nazan Öncel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayata dair bir iç hesaplaşma içinde olduğunu gösterdi. Öncel hayatındaki eşyaların sayısını azaltarak rahatladığını söyledi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:29
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Yedi yıldır hiçbir şey almadığını söyleyen Nazan Öncelden ölümü hatırlatan paylaşım

Nazan Öncel ölümü hatırlattı. Hayat bir karış etiketiyle paylaştı
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Söz yazarı ve besteci kimliği dışında şarkıcı tarafıyla da tanıdığımız Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Uzun zamandır müzik piyasasında olan 66 yaşındaki Öncel, yaşantısındaki fazlalıklardan kurtulmak istediğini ve bunun için çaba sarf ettiğini söylediği paylaşımına 'Hayat bir karış' etiketini koydu.

Son yedi yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ve hayatındaki fazlalıklardan kurtulmaya çalıştığını söyleyen Nazan Öncel, kişisel eşyalarını 110 parçaya indirdiğini söylediği paylaşımında kendisine sürekli 'Ölüm var unutma' telkininde bulunduğunu söyledi.

İşte Nazan Öncel'in o paylaşımı:

"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım.

Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime 

Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"

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