Nazan Öncel ölümü hatırlattı. Hayat bir karış etiketiyle paylaştı

Söz yazarı ve besteci kimliği dışında şarkıcı tarafıyla da tanıdığımız Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Uzun zamandır müzik piyasasında olan 66 yaşındaki Öncel, yaşantısındaki fazlalıklardan kurtulmak istediğini ve bunun için çaba sarf ettiğini söylediği paylaşımına 'Hayat bir karış' etiketini koydu.

Son yedi yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ve hayatındaki fazlalıklardan kurtulmaya çalıştığını söyleyen Nazan Öncel, kişisel eşyalarını 110 parçaya indirdiğini söylediği paylaşımında kendisine sürekli 'Ölüm var unutma' telkininde bulunduğunu söyledi.

İşte Nazan Öncel'in o paylaşımı:

"7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım.

Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. "Ölüm var unutma diyorum" kendime

Ben de geç uyananlardanım. #HayatBirKarış"