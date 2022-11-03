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Bir tavuk, 7 kişiyi hastanelik etti

Osmaniye'de yaşayan bir ailenin 7 üyesi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastanelik oldu. Tedaviye alınan aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 00:54
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Yedikleri tavuktan zehirlenen aile üyeleri hastanelik oldu

Bir tavuk, 7 kişiyi hastanelik etti
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Olay, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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