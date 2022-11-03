Bir tavuk, 7 kişiyi hastanelik etti

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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