Yellen’dan kritik Çin ziyareti

Yellen, ziyaretinin ilk gününde, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guancou şehrinde Amerikan Ticaret Odası (AmCham) temsilcileriyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Yellen, yaptığı görüşmede, ABD'nin Çin ile sağlıklı bir ekonomik ilişki kurmak istediğini, Çin ile ekonomik bağları koparma arayışında olmadığını belirtti.

Yellen, "ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişki, dünyanın en önemli ikili ekonomik ilişkisi. Dünyanın her yerinde ülkeler yalnızca bizim ekonomilerimizi değil, aynı zamanda ilişkimizi de yakından izliyor. Bu ilişkinin sorumlu şekilde yönetilmesi gerekiyor." Değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN BÜYÜMESİ

Amerikan firmalarının Pekin yönetiminin piyasa yaklaşımından giderek uzaklaşan bir yaklaşımı benimsemesinden endişeli olduğunu belirten Yellen, bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretimin öncelikli kaygı konusu olduğunu dile getirdi.

Yellen, kapasite fazlası üretimin tedarik zincirlerinin aşırı yoğunlaşmasına yol açarak küresel ekonominin direncini de olumsuz etkileyeceğini belirterek, Çin'in talep yaratmak yerine yalnızca arz yaratmaya yönelik politikalara yönelmesinin küresel etkileri olacağı uyarısını söyledi.