Ünlü bankadan Türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'deki iştirakleriyle makro politika değişiminden faydalanacağı bildirildi.

Söz konusu açıklamada, "Türk iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankaları, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacaktır. Enflasyonun düşmesi, iştiraklerin net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, dövizin çevrilmesinin neden olduğu kayıplardan kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacaktır." İfadelerine yer verildi.

Fitch'in martta Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi sonrasında aralarında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ait bazı bağlı ortaklıkların da bulunduğu 18 Türk bankasının notunu yükselttiği hatırlatılan ilgili açıklamada, not yükseltilmesinin Fitch'in Haziran 2023'ten beri uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güveninin arttığını ifade ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, pozitif görünümün de Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki önemli düşüşün yanı sıra dış kırılganlıklardaki azalmanın sürmesi tutarlı olacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı belirtildi.