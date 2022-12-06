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Restoranların akıl almaz oyunu. Yemek sipariş sitesine güncelleme gelince gerçek ortaya çıktı

Popüler online yemek siparişi sitesinde yapılan bir güncelleme ile restoranların akıl almaz oyunu ortaya çıktı. Kullanıcıların uygulamadan ne sipariş ettiği yorumlarda görünmeye başladı. Uygulamadan sadece su sipariş eden restoranların lahmacunu öven yorumları gözlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:01
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Yemek sipariş sitesine güncelleme gelince restoranların gerçek yüzü ortaya çıktı. Sadece su sipariş edip lahmacunu övdüler

Restoranların akıl almaz oyunu. Yemek sipariş sitesine güncelleme gelince gerçek ortaya çıktı
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Yemek sipariş uygulamasına gelen yeni güncellemeden sonra restoranların gerçek yüzü ortaya çıktı.

Restoranların sitelerde oylarını yüksek göstermek için bazı akıl almaz oyunlar oynadığı ekran görüntüleriyle kanıtlandı. Kullanıcıların güvenini kazanıp daha çok sipariş almak firmaların bu tür uygulamalarda en büyük hedeflerinden biri haline geldi. Yemek sipariş uygulamalarından biri, yorumlarda verilen siparişin içeriğini göstermeye başladı. Kullanıcılar firmanın kendine çok sayıda su sipariş edip lahmacun almış gibi olumlu yorumlar yaptığını gördü. Bunun üzerine kullanıcılar firmaları şikayet etti.

UYGULAMA SİPARİŞLERİ GÖSTERİNCE GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

En çok tercih edilen yemek sipariş uygulamasının güncellemesi restoranların oyununu kullanıcılara gösterdi. Uygulamada restorana gelen yorumlarda kullanıcının ne siparişi verdiği gösterilmeye başladı.

YORUM: LAHMACUN, SİPARİŞ: SU

Bazı yorumlarda siparişte restoranın en ucuz ürünü olan su gözükmesine rağmen yorumlar lahmacunlara yönelikti. Restoranlar almadıkları lahmacuna övgüler yağdıran yorumlar yaptı. Bu durum kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Durumun açığa çıkması üzerine kullanıcılar konuyu sosyal medyanın gündemine de taşıdı. Olaya isyan eden vatandaşlar yakınarak Ticaret Bakanlığına konuyla ilgili şikayet yağdırdığını söyledi.

 

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