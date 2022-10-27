Çiğ köfte siparişinin yanında istedi! Kurye şaşkına döndü!

Ankara'da yaşandığı belirtilen olayda bir kişi yemek siparişi verdi. Müşteri, çiğ köfte dürüm siparişinin not kısmında ise kuryeden 1 kutu prezervatif istediğini, parasını gelince vereceğini ifade etti.

KURYE ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Siparişi alan kurye ise bu not karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi ve video çekerek paylaştı. Videoda notu gösteren kurye "Arkadaş şu müşterinin istediği nota bakar mısın ya? Rica ettiği şeye bakar mısın? Adam benden 1 kutu istemiş bir de" diye konuştu.

"YILLARDIR KENDİME ALAMADIM UTANCIMDAN"

Görevli kurye şöyle devam etti:

"Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan. Şimdi ben sana bunu nasıl alayım da getireyim? Ne diyeyim marketçiye? Etmeyin kulunuz köpeğiniz olayım, biraz mantıklı şeyler isteyin. Koronadan dolayı sapıttınız."

Kuryenin şaşkınlığını ve tepkisini paylaştığı bu video sosyal medyada da gündem oldu.