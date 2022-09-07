Bilim insanları yengeç kabuklarından pil üretti

Matter dergisinde yayınlanan bir makaleye göre araştırmacılar, yengeç ve ıstakoz kabuklarında bulunan bir maddeyle biyolojik olarak parçalanabilen bir pil ürettiklerini duyurdu.

her iki uçtaki iki elektrik terminali arasında bulunan ve iyonların elektrik üretmek için pozitif ve negatif yüklü terminaller arasında ileri geri hareket etmesine yardımcı olan elektrolit madde sayesinde çalışan pillerin kurşun veya lityumdan oluştuğu ifade edildi.

Fosil yakıtlardan kurtulmak içinbir araya gelen bilim insanları günümüzdeki piller için "Bazen patlayabiliyor veya yangına neden olabiliyorlar. Lityum piller söz konusu olduğunda, öngörülen enerji ihtiyacımız için yeterli lityum elde etmek amacıyla büyük çapta madencilik uygulamaları gerekiyor ve bu da çevreye zarar veriyor." açıklamalarında bulundu.

Yengeçler ve ıstakozların dış iskeletlerinde bulunan kitine güç sağlamak amacıyla yeni bir elektrolit maddesi oluşturmak için çinko ile birleştirdiği kitosan adı verilen bir tür oluşturuldu.

400 saatlik kullanımdan sonra bile verimli çalışmaya devam eden yeni buluşun yaklaşık beş ay içinde toprakta parçalanarak geri dönüştürülebilen çinkoyu geride bıraktığı aktarıldı.