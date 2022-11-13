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17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki genç, otostop çekerek bindiği kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:06
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17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!

17 yaşındaki gencin otostop çekip bindiği araç sonu oldu!
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Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortabağ mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki Demhat Uslu, otostop çekerek kömür yüklü 21 ACB 174 plakalı kamyona bindi. Kamyon sürücüsü, virajda direksiyon hakimiyetini alamayarak devrildi.

Kazada, sürücüyle birlikte otostop çekerek kamyona binen Demhat Uslu, yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şoför ise ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. Uslu, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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