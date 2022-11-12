12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı

Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı

TFF, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümü olan 10 Kasım’da oynanan Türkiye Kupası maçlarında büyük bir skandala imza attı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 05:43
Takip Et

Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı

Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin sorumluluğunda olan Türkiye Kupası’ndaki 7 karşılaşmada da Atamız için saygı duruşu yapılmadı. Atatürk’ün tüm yurtta büyük bir özlemle anıldığı 10 Kasım’daki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulması bekleniyordu.

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre; İstanbulspor-Etimesgut, Göztepe-Buca, Tuzla-Isparta, Çaykur Rize-Kırklareli, Denizli-Şanlıurfa, Karagümrük-Kırşehir ve Kayseri-Sivas Bld. mücadelelerinin hiçbirinde Atamız için saygı duruşu yapılmadı.

‘SESSİZLİĞE’ BÜRÜNDÜLER

Bu büyük “skandal” ve “ihmal” sonrası tüm gözler federasyona çevrildi. 1923’te kurulan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan “özerk” statüdeki TFF’nin, 10 Kasım gibi ülkemiz adına anlamlı bir güne denk gelen maçların seremonisinde Atütürk için saygı duruşu kararı almaması şaşkınlık yarattı.

Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar da TFF yöneticilerine büyük tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, yöneticilerden ve kurumdaki profesyonellerden; 10 Kasım’daki maçlarda Atamız için saygı duruşunda bulunulmamasıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
3
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
4
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
6
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında dava açıldı
7
﻿Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında dava açıldı
﻿Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. 10 şüpheli hakkında dava açıldı
﻿Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu
﻿Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu
﻿Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu
﻿Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel tercihini yaptı
﻿Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel tercihini yaptı
﻿Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel tercihini yaptı
﻿BM heyeti İsveç'i sistematik ırkçılıkla mücadeleye çağırdı
﻿BM heyeti İsveç'i sistematik ırkçılıkla mücadeleye çağırdı
﻿BM heyeti İsveç'i sistematik ırkçılıkla mücadeleye çağırdı
﻿Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
﻿Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
﻿Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.