Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nin sorumluluğunda olan Türkiye Kupası’ndaki 7 karşılaşmada da Atamız için saygı duruşu yapılmadı. Atatürk’ün tüm yurtta büyük bir özlemle anıldığı 10 Kasım’daki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulması bekleniyordu.

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre; İstanbulspor-Etimesgut, Göztepe-Buca, Tuzla-Isparta, Çaykur Rize-Kırklareli, Denizli-Şanlıurfa, Karagümrük-Kırşehir ve Kayseri-Sivas Bld. mücadelelerinin hiçbirinde Atamız için saygı duruşu yapılmadı.

‘SESSİZLİĞE’ BÜRÜNDÜLER

Bu büyük “skandal” ve “ihmal” sonrası tüm gözler federasyona çevrildi. 1923’te kurulan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan “özerk” statüdeki TFF’nin, 10 Kasım gibi ülkemiz adına anlamlı bir güne denk gelen maçların seremonisinde Atütürk için saygı duruşu kararı almaması şaşkınlık yarattı.

Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar da TFF yöneticilerine büyük tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den, yöneticilerden ve kurumdaki profesyonellerden; 10 Kasım’daki maçlarda Atamız için saygı duruşunda bulunulmamasıyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.