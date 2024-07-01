Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir spor kanalı açılıyor. 9 Temmuz'da yayına başlıyor

Yeni kurulan spor kanalı 9 Temmuz'da yayın hayatına başlamak üzere hazırlıklarını tamamladı.

HaberTürk TV, Bloomberg HT ve Show TV televizyonlarını bünyesinde barındıran Ciner Medya'nın, yeni spor kanalı 9 Ağustos'ta yayına başlıyor.

CİNER GRUBU TÜM YATIRIMINI TELEVİZYONLARA YAPTI

Habertürk gazetesini 2018 yılında kapatmasının ardından tüm yatırımlarını televizyonlara yönlendiren Ciner Medya'nın yeni spor kanalı HTSPOR-Habertürk Spor 9 Ağustos saat 07.00'de yayın hayatına başlıyor.

Kurucu genel yayın yönetmenliğini Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın üstlendiği HTSPOR'da Ahmet Selim Kul, Ata Selçuk, Sine Çakır Heyse'nin yanı sıra htspor.com'dan beş isim daha görev alacak.

Yakında HTSPOR radyo'nun da yayın hayatına başlayacağını belirten Mehmet Ayan, kanalın yeni transferler ile güçlendirileceğini açıkladı.

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