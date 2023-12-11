Yeni blokzinciri 30 kat daha hızlı işlemler vaat ediyor

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerine yönelik kurumsal ilginin artışı, Bitcoin'deki güncel fiyat gelişmeleri ve yükselen adaptasyon, kripto para birimlerinin gelecekte hem ulusal hem de uluslararası ödemeler için bir alternatif sunabileceği yönündeki beklentileri destekledi. Statista tahminleri, halihazırda 1,20 milyar dolarlık bir pazar oluşturan kripto ödemeler pazarının 2029’a kadar 4 milyar dolar büyüklüğü aşacağını gösterirken, Bitcoin'in ölçeklenebilirlik problemini çözerek daha yaygın bir ödeme aracı olarak benimsenmesini mümkün kılacak, Tectum isimli yeni bir blokzinciri geliştirildi.

Saniyede 1,3 milyon işleme ev sahipliği yapıyor

Dünyanın ilk ve bugün piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in blokzincirinde saniyede 7 işlem gerçekleştirilebilirken, bu kısıtlı işlem kapasitesi, ölçeklenebilirliği zaman içinde Bitcoin için yapısal bir sorun haline getirdi. Ağ büyüdükçe ve işlem sayısı arttıkça Ethereum, Cardano, Ripple, Tron, Avalanche gibi yeni blokzincirleri geliştirildi ve Katman-2 çözümlere başvuruldu.

Bugüne dek Bitcoin’in ölçeklenebilirlik sorununa ilişkin yaşanan gelişmelerin uzun vadeli bir çözüm sunmadığını dile getiren Tectum CMO’su Andrew Erikashvili, “Tectum, blokzincirinin tüm temel kavramları yeniden ele alınarak geliştirilen bir Katman-2 çözümü. Blok oluşturma protokolü, bir bloğun üretilmesi için gereken onay mekanizmaları, ağ protokolü ve büyük miktarda veriyi dağıtık bir biçimde saklayabilen arama motoru gibi tüm fonksiyonlar, yenilikçi bir yaklaşımla sıfırdan tasarlandı. Bu sayede Tectum, dünyanın en hızlı blokzinciri teknolojisi unvanını taşıyor. Saniyede 1,3 milyona ev sahipliği yapabilen Tectum, Bitcoin işlemlerini anında, hesaplı maliyetlerle, anonim ve cüzdan gereksinimi olmadan yapma olanağı sunuyor. Tectum, Ripple ve Lightning Network gibi alternatif çözümlere kıyasla 30 kat daha fazla hız, 50 kat daha fazla ölçeklenebilirlik vaat ediyor" dedi.

Bitcoin’in dijital banknotlarını üretti

Bitcoin’in işlem sayısı açısından bu yıl rekorlar kırdığını dile getiren Andrew Erikashvili “Yalnızca 2023’ün ilk çeyreğinde 800 milyonu aşkın Bitcoin işlemi gerçekleştirildi. Bitcoin benimsemesi arttıkça, kripto para birimleri uluslararası para transferlerinde de daha sık kullanılan bir araca dönüşecek. Özellikle Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu (Bitcoin ETF) onayları çıktığında, küresel Bitcoin adaptasyonu da büyük ölçüde artma potansiyeli taşıyor. Herhangi bir ERC20 ve BEP20 token'ının anında transferini düşük maliyetlerle mümkün kılan ilk üçüncü nesil blokzinciri olan Tectum, ölçeklenme problemine Bitcoin'in dijital banknotu olarak tanımlanabilecek SoftNote ürünüyle çözüm buluyor. SWIFT’ten çok daha hızlı, Ripple’dan daha ana akım olma potansiyeli taşıyan, Lightning Network'ün BTC taahhüt gereksinimi gibi zorluklarını aşan SoftNote teknolojisi, saniyede 1,3 milyon işlem gerçekleştiren Tectum’un gücüyle, Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin uluslararası para transferi ve mikro ödemeler için kullanım olanağını genişletiyor” ifadelerini kullandı.

Kripto para borsasında listelendi

Tectum blokzincirinde SoftNote basma işlemlerini hizmet token'ı $TET ile gerçekleştirileceğini belirten Tectum CMO’su Andrew Erikashvili, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “İlk 10 BRC20 SoftNote’u basıldı. Ayrıca Bitcoin SoftNote’ları, bir merkezi borsada listelenen, merkeziyetsiz özerk organizasyon olmayan Bitcoin Katman-2 blokzinciri olma özelliği taşıyor. Bu dijital Bitcoin banknotları, 1 Aralık’ta XT isimli merkezi kripto para borsasında listelendi. Bitcoin SoftNote’u üretmeyi mümkün kılan $TET token’ı ise 4 Aralık’ta yine aynı borsada yatırımcılarla buluşturduk. Kripto ödemelerin geleceğine yön verecek bu yenilik, Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasıyla çok daha kritik hale gelecek. Beş yıl içinde ATM işlemlerinden 48 milyon dolar, kripto odaklı reklamcılık pazarından 850 milyon dolar ve perakende ödeme işlem ücretlerinden 8,5 milyar dolar gelir öngörüyoruz. Bu potansiyeli daha erken keşfetmek isteyenleri, XT kripto para borsasına davet ediyoruz.”