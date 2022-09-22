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  • Burcu Binici boşanma iddiası sonrası sessizliğini bozdu. Bir ay önce evlenmişlerdi

Burcu Binici boşanma iddiası sonrası sessizliğini bozdu. Bir ay önce evlenmişlerdi

‘Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i Burcu Binici, sevgilisi Tankurt Manas ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Boşanma kararı aldığı iddia edilen Binici’den açıklama geldi.  

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:43
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Bir ay önce evlenmişti! Burcu Binici boşanma iddialarına cevap verdi

Burcu Binici boşanma iddiası sonrası sessizliğini bozdu. Bir ay önce evlenmişlerdi
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'Söz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerden tanıdığımız ve son olarak ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ adlı diziyle ekrana gelen Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu paylaşımının altına 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü. Çiçeği burnunda çift birbirlerini takipten çıkıp tüm fotoğraflarını sildi.    

Bu gelişmenin ardından çift, boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Ayrılık iddiasının ardından Burcu Binici açıklama yaptı. 

"BOYA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

2.Sayfa'ya konuşan Binici, "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık. Ama toparlarız" açıklamasını yaptı.
 

 

 

 

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