Burcu Binici ve Tankurt Manas'tan flaş karar! Evleneli 1 ay olmadan eşini tek kalemde silmişti

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ adlı diziyle ekrana gelen Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturmuştu.

Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu paylaşımının altına 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü. Çiçeği burnunda çift birbirlerini takipten çıkıp tüm fotoğraflarını sildi.

Bu gelişmenin ardından çift, boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Ayrılık iddiasının ardından Burcu Binici açıklama yaptı.

"BOYA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK"

2.Sayfa'ya konuşan Binici, "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık. Ama toparlarız" açıklamasını yaptı.

"İYİYİZ MERAK ETMEYİN"

Burcu Binici sosyal medyadan eşiyle pozunu paylaşarak barıştıklarını duyurdu. Hal böyle olunca silinen pozlar da profile geri döndü. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i açıklamasında "İyiyiz merak etmeyin kocaman bir nazar boncuğumuz oldu" dedi.

