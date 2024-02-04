Merkez Bankası yeni başkanına Bakan Şimşek’ten destek

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Merkez Bankası yeni başkanına Bakan Şimşek’ten destek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı göreve yeni başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevine yeni başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan için sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce tebrik mesajı yayınladı.

Şimşek, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda,

"BAŞKAN VE EKİBİNE GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan’ın bugün yeni görevine başladığını ve kendisini tebrik ettiğini söyledi. “Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır” diyen Şimşek, “Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında ise Erkan’ın görevinden alındığı duyuruldu. Erkan’ın yerine ise Merkez Bankası Başkanlığı görevine Fatih Karahan getirildi.

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