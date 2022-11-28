Yeni Şafak'tan büyük skandal. Erdoğan'a ''darbeci'' dediler

İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak Gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki bir haberde “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan” diye yazdı.

Yeni Şafak Gazetesi, bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin görüşmesi hakkında bir haber yayımladı.

Ancak haberin girişinde çok konuşulacak bir ifade göze çarptı. "Mısır ile görüşmeler genişleyecek" başlıklı haberde Erdoğan için "darbeci" ifadesi kullanıldı. Haberin giriş cümlesinde şu ifadeler kullanıldı.

“DARBECİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MISIR LİDERİ SİSİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI…”

AKP'nin yakın döneme kadar Sisi için kullandığı "darbeci" ifadesinin Yeni Şafak'taki haberde Erdoğan için kullanılması sosyal medyada gündem konusu oldu.