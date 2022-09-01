Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesinin kendisi hakkında yaptığı haberin üzerine bir paylaşım yapmış; ''Yeni Şafak gazetesi size de bir sözüm var. Bugün benime ilgili bir haber yapmışsınız. Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete gelecem. Gazeteci Fuat Uğur bana taktığınız akap için size de ziyarete gelecem (senle sohbet edeceğiz senden parça koparmayacam)'' demişti.

''PATRONLARINIZA SELAM SÖYLEYİN''

Sedat Peker, yardımcısı Emre Olur'un hesabından Yeni Şafak'a ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Sedat Peker paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Yeni Şafakçılar bugün ziyaretinize geleceğimi söylemiştim. Ancak düşündüm de ülkenin gündemi tamamen başka bir skandala çevrilirse borsa konusu unutulur'' diyen Peker, ''Randevumuzu ilerleyen bir tarihe alıyorum. Patronlarınıza selamımı söyleyin. SÖZ NAMUS'' ifadelerini kullandı.