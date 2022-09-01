Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi

Peker’in iddiaları sonrası yargının neden harekete geçmediği eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.” dedi.
Erdoğan ayrıca, “Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Her tahrik, her söylenti ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek.” ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.