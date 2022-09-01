Erdoğan Sedat Peker’e üstü kapalı mesaj verdi

Peker’in iddiaları sonrası yargının neden harekete geçmediği eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.” dedi.



Erdoğan ayrıca, “Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Her tahrik, her söylenti ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek.” ifadelerini kullandı.

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