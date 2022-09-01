Bülent Arınç da Sedat Peker açıklaması yaptı: Cumhurbaşkanımız üzerinde menfi bir algı oluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ardından bir açıklama da 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç’tan geldi.

“2002’de göreve geldiklerinde en önemli önceliklerinden birinin ‘Temiz Toplum’ olduğunu ifade eden Arınç, “Bunun için de süratle TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDE MENFİ BİR ALGI OLUŞUYOR”

Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in iddialarına değinen Arınç, “Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.” İfadelerini kullandı.

“HER KİMSE ADALETE TESLİM EDİLMELİ”

“Bugün de yapılması gereken nettir.” diyen Bülenç Arınç, “Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.