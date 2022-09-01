AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama. Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu ile görüştü mü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban ile görüştüğü iddiasına da yanıt verdi.

Çelik; "Bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla. Olsa da söyleriz. Biz resmi bir siyasi partiyiz, işlerimiz şeffaf. '' dedi..

AKP'li Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Toplantıya gelirken TFF'ye saldırı haberi vardı. Sayın Elçi'yle görüştüm. Olay yeni gelişmiş. Bunun tabi emniyet tüm detaylarıyla ortaya çıkartacaktır. Sayın başkana ve TFF'ye geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyoruz.

Tahıl Koridoru anlaşması savaşın başından beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli adımdır.

MSB, organizasyonu takip etmektedir. Guterres, Zelenski ve Putin bu anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Dünyadan da birçok tebrik mesajı gelmiştir.

YUNANİSTAN'IN TAVRININ HUKUKLA ALAKASI YOK

Türkiye S400'leri aldığı için bu kadar gürültü çıkaranların dikkat etmesi gereken bir çelişki vardır. Yunanistan'ın ortaya koyduğu tavrın hukukla alakası yoktur. Taciz eden taraf Yunanistan'dır. Yunanistan düşmanca hareket olarak tabir edilen bir tutumla TSK'ya karşılık vermektedir. Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin Yunanistan'ın sistematik tacizleri karşısındaki suskunluğu, çifte standardın ötesinde bir anlam ifade eder.

Yunanistan giderek gayri nizami hareketlerde bulunan bir ülke haline geliyor. Doğru olan masada oturmaktır, masayı terk etmemektir.

ÜNSAL BAN VE ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediği her şey yalan çıktı. Bahsettiği şey, bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla. Olsa da söyleriz. Biz resmi bir siyasi partiyiz, işlerimiz şeffaf. ''