Sedat Peker’le ilgili dikkat çeken araştırma. Anketin sonucu açıklandı

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi yeni bir araştırma yaptı. Araştırmada, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yolsuzluk iddiaları ve sanatçıların tutuklanmalarına yönelik halka sorular soruldu.

27-28 Ağustos arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Konya, Kayseri, Malatya ve Edirne’de 1500 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankete katılanlara ilk olarak “Sanatçı, oyuncu, yazar ve aydınlara karşı iktidar temsilcileri veya onlara yakın siyasetçilerin sert söylemlerini duyduğunuz mu?” sorusu soruldu. Yurttaşların yüzde 72’si konuya hâkim olduğunu dile getirdi. “İktidarın bu söylemlerini destekliyor musunuz?” sorusuna da katılımcıların yüzde 60.2’si “Hayır” yanıtını verirken 39.8’i “Evet” dedi.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARINA VATANDAŞ İNANIYOR

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre; “Sedat Peker’in iddialarına inanıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 58.9’u “Evet”, yüzde 26.4’ü “Hayır”, 14.7’si de cevap vermekten kaçındı. “Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili savcıların harekete geçmemesinin sebebi sizce iktidar korkusu mu?” sorusuna da yurttaşların yüzde 57.6’sı “Evet” yanıtını verirken yüzde 26.1’i “Hayır” dedi, yüzde 16.3’ü de soruya yanıt vermek istemedi. “Sedat Peker’in deşifre ettiği isimleri AKP iktidarı mı koruyor?” sorusuna yüzde 57.2’lik bir kesim “Evet” derken, yüzde 27.5’i “Hayır” yanıtını verdi. Cevap vermek istemeyenlerin oranı yüzde 15.3 oldu.

Yurttaşların yüzde 61.5’i “Türkiye’de herkes düşündüğünü söylemekte özgür müdür?” sorusuna “Hayır” yanıtı verirken, “Evet” oranı yüzde 26.8, cevap vermek istemeyenlerin oranı da yüzde 11.7 oldu. “Cumhur İttifakı’nın toplumu kutuplaştırıcı söylemlerde bulunması ekonomik krizin üzerini örtebilir mi?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 53.1’i “Hayır” derken, yüzde 31.6’sı “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 15.3 oranlık kesim soruya yanıt vermedi. “Ülke iyi yönetiliyor mu?” sorusuna da yüzde 55.2’lik bir kesim “Hayır” cevabı verirken, “Evet” diyenlerin oranı yüzde 31.1’de kaldı.

‘ERDOĞAN KAZANIR’ YÜZDE 37

Ankette 2023 seçimlerine dönük sorular da soruldu. “İlk seçimde iktidar değişimi olsa ülke için daha iyi olur mu?” sorusuna “Evet daha iyi olur” diyenlerin oranı yüzde 38.3’te kaldı. Yüzde 21.4’lük bir kesim “Değişen bir şey olmaz” derken, “Hayır zararı olur” diyenlerin oranı 21.5 oldu. Son olarak “2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazanabilir mi?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 37.2’si “Evet” derken, yüzde 47.8’lik kesim “Hayır” dedi.

AKALTUN: YÜZDE 75’İ İNANIYOR

Anket sonucunu yorumlayan BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, “Bugün ana medyanın inandırıcılığını kaybetmesinden dolayı iktidarı destekleyenler bile muhalif medyayı takip ederek ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yüzde 40 büyük oran olmasına rağmen, yüzde 60 kendi medyasını dinleyenler bile diğer tarafa kulak vermeye başladığı, bir sürecin başladığı konusunda önemli. Yurttaşların kendi medyasına inanmadığını gösterir bu” dedi. Akaltun, cevap vermek istemeyenlerin de yaratılan korku ortamından dolayı çekincede kaldığını belirterek “Toplumun yüzde 75’i Sedat Peker’in iddialarına inanıyor” ifadelerini kullandı.