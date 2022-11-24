48 bin yıllık virüs buzullar eriyince ortaya çıktı. Yeni salgının habercisi mi?

Sibirya’da bilim insanlarının yaptıkları araştırma korkutucu bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanlarının Sibirya'nın permafrostlarında yaptıkları araştırmada ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığının vurgulanması korkuttu. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir salgın oluşturma tehlikesine dikkat çekti.

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, New Scientist'e “48.500 yıl bir dünya rekoru” şeklindeki ifadeleri kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Pandoravirus yedoma adı verilen virüsün, pithovirüsten sonra bilinen ikinci büyük virüs olduğu ifade edildi. Pandoravirüs, bir mikrometre uzunluğunda ve 0,5 mikrometre genişliğinde olduğu vurgulandı.

Virüs Yakutya'ya bölgesindeki Yukechi Alas'ta bir gölün 16 m altındaki donmuş toprakta bulunduğunun açıklaması dikkat çekti.

Profesör Claverie ve meslektaşları daha önce permafrosttan 30 bin yıllık iki virüsü yeniden canlandırmışlardı ve ilki 2014'te açıklanmıştı.

“ORTAYA ÇIKAN SALGINLAR İÇİN VERİMLİ”

Geçen ay bilim insanları, buzulların erimesiyle bir virüsün başka bir türe ‘bulaşma’ ihtimalinin arttığı konusunda uyarmaları korkuttu. Buzullardan gelen suların, yeni patojenleri taşıyarak Kuzey Kutbu'nun bazı kısımlarını 'ortaya çıkan salgınlar için verimli zemin' haline getirebileceği ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar permafrost erimesi hızlanmaya devam ettiğinde ve endüstriyel girişimlerin ardından Kuzey Kutbu'ndan biyolojik bir tehdidin doğmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Profesör Claverie ve meslektaşları araştırma makalelerinde, milyonlarca yıldır donmuş toprakta kalmış canlı bakteri veya arkelerin salınmasının potansiyel bir 'halk sağlığı sorunu' olduğunun altını çizdi.

DONMUŞ VİRÜSLER İNSANLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR

Bulunan bu virüslerin tümü, amipler olarak bilinen tek hücreli organizmaları enfekte edebilir, ancak bitkileri veya hayvanları enfekte edemez. Bununla birlikte, diğer donmuş virüsler, insanlar da dâhil olmak üzere bitki ve hayvan yaşamı için çok tehlikeli olabileceğinin vurgulanması endişeye neden oldu.

Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65'i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş halde kalan permafrost olarak sınıflandırılıyor. Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar arttıkça, zemin artık çözülmeye başlıyor ve binlerce yıldır donmuş olan canlı türleri ortaya çıkıyor. Yaklaşık 14 bin yıl önce nesli tükenen yünlü gergedanların kalıntıları ve 40 bin yıllık bir kurt kafası en son ortaya çıkan kalıntılar arasındaydı.